Владелец московского Спартака Леонид Федун, попавший ранее в больницу в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19, практически излечился от болезни. Руководитель красно-белых выписан из медучреждения и будет восстанавливаться дома.

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун, попавший ранее в больницу в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19, практически излечился от болезни. Руководитель красно-белых выписан из медучреждения и будет восстанавливаться дома.О выписке Леонида Федуна из больницы сообщило издание "Спорт-экспресс". Ранее владелец "Спартака" признавался, что чувствует себя не очень хорошо из-за болезни.Напомним, что помимо него в стане красно-белых коронавирус диагностирован у полузащитника столичной команды Зелимхана Бакаева