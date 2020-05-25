Соглашаясь на обработку данных сервиса проверки цифровых пропусков в Москве, пользователи будут получать только информационные материалы столичного правительства и анонсы мероприятий, связанных с пропускной системой, а не рекламу.

Соглашаясь на обработку данных сервиса проверки цифровых пропусков в Москве, пользователи будут получать только информационные материалы столичного правительства и анонсы мероприятий, связанных с пропускной системой, а не рекламу.Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.Отмечается, что включение указания о направлении новостных материалов на е-мейл и мобильный телефон горожанина обусловлено необходимостью в информировании человека о мероприятиях в Москве, связанных с режимом повышенной готовности.Сообщается, что включение указания на возможность посылки рекламы обусловлено отнесением к этой категории любых мероприятий, направленных на привлечение к себе внимания, например, культурного или социального характера, проводимых правительством Москвы.В пресс-службе напомнили, что хранение и обработка персональных данных пользователей портала i.Moscow ведется в строгом соответствии с федеральным законом "О персональных данных".По состоянию на 25 мая в Москве отмечено 166 473 случаев заражения коронавирусной пневмонией, из них 2560 за минувшие сутки. Вылечились 53 586 человек, умерли 2034.