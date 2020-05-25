Власти Приморья обратились к правительству китайской провинции Хэйлунцзян с просьбой о вывозе оставшихся в КНР россиян автобусами. Об этом сообщают Вести: Приморье.

Власти Приморья обратились к правительству китайской провинции Хэйлунцзян с просьбой о вывозе оставшихся в КНР россиян автобусами. Об этом сообщают "Вести: Приморье"."Региональное правительство получило информацию о том, что россияне, оставшиеся в северной части Китая, в частности, в Харбине, хотят вернуться домой через сухопутную границу между РФ и КНР", — рассказал глава агентства международного сотрудничества Приморья Алексей Старичков.Напомним, ранее в приграничных провинциях Китая был ужесточен карантин. Поэтому эвакуацию российских граждан автотранспортом приостановили. Сейчас краевое правительство направило официально обратилось к властям провинции Хэйлунцзян с просьбой предоставить эту возможность.По словам Старичков, с начала пандемии коронавируса из КНР через автомобильных пропускные пункты "Краскино", "Полтавка" и "Пограничный" было вывезено более пятисот наших соотечественников. "Все граждане, находившиеся в Китае, кто хотел вернуться в Россию в марте и апреле, сделали это", — заявил собеседник.26 россиян из Амурской области и Приморского края, Удмуртии, Тюмени, Иркутска, Омска, и Якутска обратились к приморским властям с просьбой об организации их вывоза из КНР на автобусе. Вариант возвращения авиарейсом Гуанджоу-Владивосто 3 июня для них — слишком дорогостоящий.