25.05.2020

2020-05-25 18:40:03

Во Владимирской области коронавирус не сказался на темпах посевных работ

Сельхозпредприятия не вошли в список отраслей , пострадавших от коронавируса. И все же пандемия отразилась на их деятельности. Преподнесла неприятные сюрпризы и погода. Как проходит посевная, можно ли рассчитывать на высокий урожай?

Это 35 весна Сергея Новожилова в качестве главного агронома . И самая необычная. Зимой снега было мало, частые оттепели сказались на качестве озимых.

Сергей Новожилов, главный агроном зао "Суворовское"

-Весна сегодня особенная , конечно, холодная.Ну всходы почти везде есть, яровые уже взошли, кроме кукурузы. Холодно, но вот на днях ожидаем тепло.

В Суворовском посевная уже завершается . Подходит к концу сев кукурузы.



Сергей Новожилов, главный агроном зао "Суворовское"

-В этом году мы посеяли 700 га ячменя, 500 га яровой пшеницы , гороха -450 и кукурузу еще не всю посеяли, но по плану

Сейчас в хозяйстве ведется подкормка зерновых, культивация посевов, обрабатывают поля ядохимикатами . Прогнозы на урожай пока хорошие.



Сергей Трутнев, гендиректор ЗАО "Суворовское"

-Мы сделали все возможное, чтобы получить хороший урожай. Приобрели удобрения в достаточном количестве и подкормки, подготовили поля. Хорошой современной техникой. , все подготовили. Поэтому рассчитываем на хороший урожай выше среднего по району, как минимум, ну и для себя рассчитываем на рекордный урожай, если , конечно, с погодой будет нормально.

В прошлом году в Суворовском собрали зерновых больше 30 центнеров с гектара . Это один из самых высоких показателей в области. В этом году планка выше. Закупили технику. Комбайны и трактора белорусского и немецкого производства. По словам гендиректора Сергея Трутнева , сейчас крестьянам хорошо помогает государство. Главное - вовремя . Средства приходят до посевной , а не после. Но в "Суворовском" больше рассчитывают на себя. Сейчас начали строить собственный элеватор. Сергей Юрьевич говорит, когда видишь как портится выращенный урожай , сердце кровью обливается. Стоимость проекта 170 миллионов рублей. Рассчитан на 15 тысяч тонн зерна.



Сергей Трутнев, гендиректор ЗАО "Суворовское"

- Брали и кредиты несколько. Здесь и собственные средства, конечно, и кредитные, поскольку слишком дорогие инвестиции эти окупаются очень долго.

Несмотря на пандемию, строительство не прекрашаллось ни на один день. Поэтому 1 -ю очередь элеватора -сушилки запустят уже в июле. И хотя сельхозпроизводители не попали в список пострадавших из-за Ковида , последствия эпидемии ощутили. Иностранные производители резко повысили стоимость оборудования.



Виктор Германов , инженер по надзору за строительством ЗАО "Суворовское"

-Отразился на всех отразился. Евро , и доллар подняли, поэтому это касается всех. Ну потому что некоторые комплектующие они зарубежного производства . Евро подорожало соответственно они тоже дорожают. Но вот электроника оборудование шнайдеровское. Например, то есть они монополисты взяли одномоментно подняли стоимость на 20% сразу.

Так стоимость трактора обходится хозяйству в среднем в 50 миллионов рублей. Но несмотря на трудности , предприятие работает и развивается. Специалистов , которые потеряли из-за коронавируса, ждут в "Суворовском." Жилье строится, школа работает , фап не закрылся. Средняя зарплата у трактористов 50 тысяч, у доярок примерно такая же.

Вера Куликова, Александр Чунаев . Вести-Владимир.