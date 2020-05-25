В преддверии 221-летия великого русского поэта Александра Пушкина Владимирская областная научная библиотека объявляет стихотворный онлайн-марафон «Пушкин дома». Присоединиться к нему могут все желающие. Сообщили в пресс-службе белого дома.
Для участия в марафоне нужно записать видео с прочтением стихотворения или любого фрагмента из поэтического наследия Пушкина и опубликовать его на своей странице в соцсетях под хэштегами #Владимирская_областная_научная_библиотека, #Пушкинскиеднивнаучке, #Пушкиндома (или отметить в записи группу библиотеки) либо выслать видео на электронный адрес [email protected]
В комментариях к ролику надо указать название произведения. Необходимые технические условия для видео: продолжительность не больше 2 минут, расположение камеры – горизонтальное.
Стихотворный марафон «Пушкин дома» входит в программу «Пушкинские дни в научке». С 18 мая по 6 июня библиотека на своём сайте и в группах в социальных сетях будет публиковать онлайн-чтения, гадания, конкурсы, викторины, проводить мастер-классы по пушкинским произведениям, покажет литературную гостиную «Александр Сергеевич, разрешите представиться!» и фрагмент моноспектакля Евгения Думнова «Опять об Пушкина!».
Полная программа «Пушкинских дней в научке» – на сайте Владимирской областной научной библиотеки www.library.vladimir.ru.