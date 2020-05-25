Автомобилисту удалось уклониться от столкновения с другой машиной, но после этого он не справился с управлением, врезался в два отбойника, а затем его транспортное средство опрокинулась на бок и застыло в таком положении.

В Сети появилось видео с регистратора легкового автомобиля, не устоявшего на колесах после дорожного инцидента, произошедшего в минувшую пятницу, 22 мая, на КАД в Санкт-Петербурге.Автор ролика, ехавший в крайнем ряду, попытался уклониться от столкновения с Peugeot, водитель которого начал неловкое перестроение влево.Ему удалось избежать аварии с другим транспортным средством, но после этого автомобилист не справился с управлением – машина врезалась в разделительное ограждение, пересекла все полосы и протаранила "отбойник" на обочине, после чего перевернулась на бок.По предварительным данным, водитель опрокинувшегося авто отделался сравнительно легко, чего не скажешь о самом автомобиле.