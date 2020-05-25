Напряженная обстановка вернулась в Донбасс, хотя и не спадала критически. Об этом рассказал военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков в эфире программы 60 минут на канале Россия 1, комментируя обострение ситуации на юго-востоке Украины.

Напряженная обстановка вернулась в Донбасс, хотя и не спадала критически. Об этом рассказал военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков в эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1", комментируя обострение ситуации на юго-востоке Украины.По его словам, в тех местах, где рвутся снаряды и мины, у населения появилось больше переживаний и опасений за своих родственников.Журналист прокомментировал высказывания главаря бандформирования "Азов" (организация запрещена в России) Андрея Билецкого в применении хорватского сценария к Донбассу. Сладков считает, что лидер "Нацкорпуса" (организация запрещена в России) не ориентируется в этом вопросе."Билецкий говорил о хорватской операции, когда сербские окраины уничтожали и в политическом, и в военном отношении на Балканах в Югославии, — напомнил он. — Для того, чтобы провести такой сценарий, нужно на год бросить 90% бюджета страны на армию. Тогда Германия помогла хорватам инструкторами и вооружением. И они сумели получить независимость".По мнению военкора, хорватский вариант Украина не выдержит экономически. И здесь уже не то население, считает он.Что касается демографии и призыва в Донбассе, то пока рано об этом говорить. Но расчеты резервистов ведутся. По его словам, в Донецке и Луганске есть огромное количество "поживших" уже мужчин, которые готовы взять в руки оружие и пойти воевать.