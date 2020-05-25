Суд вынес приговор убийце полуторагодовалого ребенка. Изначально 28-летний изверг из Междуречья должен был получить пожизненный срок, передает ГТРК Вологда.

Суд вынес приговор убийце полуторагодовалого ребенка. Изначально 28-летний изверг из Междуречья должен был получить пожизненный срок, передает ГТРК "Вологда".Напомним, это чудовищное преступление произошло зимой в селе Шуйское. В состоянии алкогольного опьянения отец до смерти избил свою малолетнюю дочь. Чтобы скрыть следы содеянного, он вывез труп девочки в Вологду, оставил его в автомобиле и бросил машину. Об этой истории ГТРК "Вологда" сообщала ранее.Нашли садиста достаточно быстро. Он был арестован уже через несколько дней после убийства. СК провел необходимые экспертизы, однако своей вины обвиняемый так и не признал. По решению суда его приговорили к 13 годам лишения свободы.