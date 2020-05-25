Суд вынес приговор убийце полуторагодовалого ребенка. Изначально 28-летний изверг из Междуречья должен был получить пожизненный срок, передает ГТРК Вологда.
Суд вынес приговор убийце полуторагодовалого ребенка. Изначально 28-летний изверг из Междуречья должен был получить пожизненный срок, передает ГТРК "Вологда".
Напомним, это чудовищное преступление произошло зимой в селе Шуйское. В состоянии алкогольного опьянения отец до смерти избил свою малолетнюю дочь. Чтобы скрыть следы содеянного, он вывез труп девочки в Вологду, оставил его в автомобиле и бросил машину. Об этой истории ГТРК "Вологда" сообщала ранее.
Нашли садиста достаточно быстро. Он был арестован уже через несколько дней после убийства. СК провел необходимые экспертизы, однако своей вины обвиняемый так и не признал. По решению суда его приговорили к 13 годам лишения свободы.