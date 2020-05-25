В Россию из других стран спецрейсами продолжают возвращаться туристы. Всех прибывших в обязательном порядке тестируют на коронавирус, а затем отправляют на двухнедельный карантин. В каких условиях проходит изоляция?

В Россию из других стран спецрейсами продолжают возвращаться туристы. Всех прибывших в обязательном порядке тестируют на коронавирус, а затем отправляют на двухнедельный карантин. В каких условиях проходит изоляция?Очередной рейс из Индии в Москву. Российские туристы, наконец, вернулись домой. Но к себе в родные города они попадут не сразу. Сначала необходимо пройти двухнедельный карантин в специальных обсерваторах. За этим страшным словом скрываются обычные гостиницы и пансионаты на территории Подмосковья.Все находящиеся на карантине — под наблюдением врачей. Два раза в день измеряют температуру. Еду приносят прямо в номер. И не только еду: можно заказать детские памперсы или даже игрушки.Селят людей по двое или семьями. Во всех номерах телевизоры и Интернет. Выходить из комнат нельзя. Гулять можно только на балконе.- Как вы можете видеть, здесь прекрасный вид на лес. С моим соседом мы иногда здесь ужинаем, обедаем, завтракаем.Артем летал на стажировку в Бишкек. В Москву прибыл 17 мая. В обсерваторе стал на год старше.- В этом обсерваторе я провел свой самый необычный день рождения в своей жизни. Первый день обсервации совпал с моим днем рождения.В Подмосковье под обсерваторы переоборудованы государственные пансионаты и гостиницы, а также частные отели, владельцы которых согласились помочь в размещении людей — всего 11 пунктов."Мы 2 апреля встретили первый рейс. Он был из Шри-Ланки, прилетело 355 человек. Сейчас эта работа полностью налажена, В день мы принимаем от одного до четырех рейсов, где на борту от 80 до 360 человек", — рассказывает Анна Кротова, первый заместитель министра транспорта Московской области.С начала апреля подмосковные обсерваторы приняли 2,5 тысячи человек. 1,5 тысячи из них с отрицательным тестом на коронавирус уже разъехались по своим городам.