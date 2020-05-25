Сразу две популярные актрисы практически одновременно оказались больны коронавирусом. Накануне о своем диагнозе ссообщила Алена Бабенко, 25 мая стало известно, что ковид обнаружен у Дарьи Мороз. Обе артистки из-за этого были вынуждены ранее покинуть проект Танцы со звездами.

Сразу две популярные актрисы практически одновременно оказались больны коронавирусом.Накануне Алена Бабенко публично сообщила о том, что осознанно самоизолировалась и отказалась от участия в проекте "Танцы со звездами" из-за недомогания. Позже, к сожалению, это оказался "тот самый" COVID-19.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Алена Бабенко (@alena_babenko_official) 23 Май 2020 в 12:26 PDT25 мая в СМИ попала информация о том, что коронавирус выявлен и у актрисы Дарьи Мороз. Она также в финале "Танцев со звездами" не выступала по этой причине, пишет "СтарХит".При этом на сайте телеканала "Россия 1" в материале, посвященном красочному финалу проекта, также отмечалось, что на танцевальный паркет вышли не шесть звездных пар, как было запланировано, а пять."К сожалению, одна из участниц Дарья Мороз не смогла принять участие в соревновании по состоянию здоровья. Поэтому пару Дарья Мороз – Святослав Герасимов зрители не увидели", — говорится в сообщении.Еще 6 дней назад в своем "Инстаграме" Мороз радовалась, что они с Герасимовым уже в финале, но — увы: ковид коварно нарушил планы пары победить.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от d_moroz (@d_moroz) 18 Май 2020 в 5:27 PDTРанее проект покинула Мария Ивакова: у нее тоже был обнаружен COVID-19, но сейчас она, к счастью, уже почти выздоровела.