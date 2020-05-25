Экономика Германии в I квартале вошла в рецессию в результате резкого спада капиталовложений, частного потребления и экспорта на фоне пандемии.

Экономика Германии в I квартале вошла в рецессию в результате резкого спада капиталовложений, частного потребления и экспорта на фоне пандемии.ВВП Германии в январе-марте сократился на 2,2% по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis). Спад оказался максимальным с I квартала 2009 года.В IV квартале 2019 года крупнейшая экономика Европы сократилась на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом. Спад по итогам двух кварталов подряд соответствует определению технической рецессии.Капиталовложения в январе-марте сократились на 6,9% по сравнению с предыдущим кварталом, частное потребление — на 3,2%, экспорт — на 3,1%.В результате частное потребление сократило рост ВВП на 1,7 процентного пункта, чистая торговля — на 0,8 процентного пункта.Между тем, инвестиции в строительный сектор выросли на 4,1%, прибавив 0,4 процентных пункта к росту ВВП. Государственные расходы увеличились на 0,2% в I квартале.Ожидается, что экономика Германии сократится еще сильнее во II квартале, поскольку в середине марта в стране были введены ограничения для борьбы с пандемией COVID-19. Меры по борьбе с коронавирусом привели к закрытию многих предприятий и магазинов.Правительство Германии прогнозирует рекордное сокращение ВВП на 6,3% в этом году. Федеральное объединение торгово-промышленных палат Германии (DIHK) ожидает еще более резкого спада — по меньшей мере на 10%.