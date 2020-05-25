Российские банки сократили выдачу ипотечных кредитов в апреле на 18% по сравнению с апрелем 2019 года, подсчитало Объединенное кредитное бюро (ОКБ). Рынок поддержали сделки марта, но в мае итоги могут быть хуже.

Российские банки сократили выдачу ипотечных кредитов в апреле на 18% по сравнению с апрелем 2019 года, подсчитало Объединенное кредитное бюро (ОКБ). Рынок поддержали сделки марта, но в мае итоги могут быть хуже.В апреле 2020 года по сравнению с мартов выдача ипотеки снизилась на 33% до 81,5 тысячи ипотечных кредитов, а их сумма на 39% до 184 миллиардов руб.По словам Артура Александровича, гендиректора ОКБ, "ипотечное кредитование в апреле сократилось не так значительно, как другие сегменты розничного кредитования". Кредиты на ипотеку оформляются не так быстро, как другие розничные кредиты.В апреле завершалось оформление сделок по покупке недвижимости, которые начались еще до карантина. В марте был ажиотажный спрос на недвижимость, и это поддержало рынок. В мае, возможно, на ипотечном рынке будет большее падение.Ранее банк ВТБ, один из крупнейших в России, зафиксировал снижение на 36% заявок по предоставлению кредитных каникул. В первые дни начала программы с 1 по 15 апреля в ВТБ поступило 87 тысяч обращений клиентов за кредитными каникулами, но с 1 по 15 мая — только 55 тысяч. Снижается количество обращений на предоставление отсрочки по автокредитам и ипотеке. В целом ВТБ одобрил около 200 тысяч заявок на кредитные каникулы суммой 170 миллиардов руб. (90% от всех поступивших заявок).Подать заявку на шестимесячные каникулы могут граждане, которые потеряли до 30% своего дохода. Отсрочка в выплате по потребительским кредитам может быть предоставлена на сумму до 250 тысяч руб., по кредитным картам — на сумму до 100 тысяч руб. По автокредитам лимит составляет 600 тысяч руб.Правительство увеличило размер ипотечного кредита, по которому заемщик может получить кредитные каникулы. В частности, лимит для регионов повышен с 1,5 миллиона руб. до 2 миллионов руб., для Санкт-Петербурга и регионов Дальневосточного федерального округа (ДФО) — до 3 миллионов руб., для Москвы — до 4,5 миллиона руб. По данным Банка России, повышение лимита ипотечного кредита позволило увеличить долю заемщиков, имеющих право обратиться за кредитными каникулами, с 49% до 75%.Российские банки к 8 мая получили 1,4 миллиона заявок от граждан на реструктуризацию кредитов, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в эфире телеканала "Россия 24". Число заявок и их одобрение растут, уточнила она. С 22 апреля количество заявок выросло на 400 тысяч. Банки чаще одобряют заявки на кредитные каникулы по ипотеке — они составляет 80%. "Ниже всего процент одобрения по автокредитам — около 20%", — сообщила Набиуллина.Основными причинами отказа послужили превышение лимита кредита, установленного правительством, или отсутствие факта снижения дохода гражданина на 30%, как это предусмотрено законом. В таких случаях ЦБ советует банкам предложить заемщику собственную программу реструктуризации.