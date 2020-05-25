Российские банки сократили выдачу ипотечных кредитов в апреле на 18% по сравнению с апрелем 2019 года, подсчитало Объединенное кредитное бюро (ОКБ). Рынок поддержали сделки марта, но в мае итоги могут быть хуже.
Российские банки сократили выдачу ипотечных кредитов в апреле на 18% по сравнению с апрелем 2019 года, подсчитало Объединенное кредитное бюро (ОКБ). Рынок поддержали сделки марта, но в мае итоги могут быть хуже.
В апреле 2020 года по сравнению с мартов выдача ипотеки снизилась на 33% до 81,5 тысячи ипотечных кредитов, а их сумма на 39% до 184 миллиардов руб.
По словам Артура Александровича, гендиректора ОКБ, "ипотечное кредитование в апреле сократилось не так значительно, как другие сегменты розничного кредитования". Кредиты на ипотеку оформляются не так быстро, как другие розничные кредиты.
В апреле завершалось оформление сделок по покупке недвижимости, которые начались еще до карантина. В марте был ажиотажный спрос на недвижимость, и это поддержало рынок. В мае, возможно, на ипотечном рынке будет большее падение.
Ранее банк ВТБ, один из крупнейших в России, зафиксировал снижение на 36% заявок по предоставлению кредитных каникул. В первые дни начала программы с 1 по 15 апреля в ВТБ поступило 87 тысяч обращений клиентов за кредитными каникулами, но с 1 по 15 мая — только 55 тысяч. Снижается количество обращений на предоставление отсрочки по автокредитам и ипотеке. В целом ВТБ одобрил около 200 тысяч заявок на кредитные каникулы суммой 170 миллиардов руб. (90% от всех поступивших заявок).
Подать заявку на шестимесячные каникулы могут граждане, которые потеряли до 30% своего дохода. Отсрочка в выплате по потребительским кредитам может быть предоставлена на сумму до 250 тысяч руб., по кредитным картам — на сумму до 100 тысяч руб. По автокредитам лимит составляет 600 тысяч руб.
Правительство увеличило размер ипотечного кредита, по которому заемщик может получить кредитные каникулы. В частности, лимит для регионов повышен с 1,5 миллиона руб. до 2 миллионов руб., для Санкт-Петербурга и регионов Дальневосточного федерального округа (ДФО) — до 3 миллионов руб., для Москвы — до 4,5 миллиона руб. По данным Банка России, повышение лимита ипотечного кредита позволило увеличить долю заемщиков, имеющих право обратиться за кредитными каникулами, с 49% до 75%.
Российские банки к 8 мая получили 1,4 миллиона заявок от граждан на реструктуризацию кредитов, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в эфире телеканала "Россия 24". Число заявок и их одобрение растут, уточнила она. С 22 апреля количество заявок выросло на 400 тысяч. Банки чаще одобряют заявки на кредитные каникулы по ипотеке — они составляет 80%. "Ниже всего процент одобрения по автокредитам — около 20%", — сообщила Набиуллина.
Основными причинами отказа послужили превышение лимита кредита, установленного правительством, или отсутствие факта снижения дохода гражданина на 30%, как это предусмотрено законом. В таких случаях ЦБ советует банкам предложить заемщику собственную программу реструктуризации.