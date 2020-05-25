Выпавший из окна больницы воронежский врач Александр Шулепов пошел на поправку. Об этом сообщают Вести Воронеж со ссылкой на пресс-службу регионального департамента здравоохранения. Однако медик продолжает курс лечения. Другие подробности пока неизвестны.

Выпавший из окна больницы воронежский врач Александр Шулепов пошел на поправку. Об этом сообщают "Вести Воронеж" со ссылкой на пресс-службу регионального Департамента здравоохранения. Однако медик продолжает курс лечения. Другие подробности пока неизвестны.Напомним, врач Новоусманской районной больницы оказался в центре скандала в апреле, когда он вместе с коллегой Александром Косякином рассказал о нехватке в медучрежддении индивидуальных средств защиты. Кроме того, врач заявил, что их заставляют работать даже с положительными тестами на коронавирус. Позднее Шулепов отрицал все сказанное, объясняя это эмоциями. Видео с опровержением опубликовали власти Воронежской области и региональный облздрав.А в начале мая появилась информация о том, что Александр Шулепов попал в отделение реанимации, выпав из окна больницы. Спустя несколько дней его супруга рассказала о последнем до происшествия разговоре с мужем. Отметим также, что результаты тестов на коронавирусную инфекцию, которые сдавал медик до трагедии, оказались отрицательными.