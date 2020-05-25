Пресс-служб клуба ВХЛ Югра сообщила о продлении контракт с главным тренером Вадимом Епанчинцевым. 44-летний специалист подписал соглашение с командой из Ханты-Мансийска, рассчитанный на один год.

Пресс-служб клуба ВХЛ "Югра" сообщила о продлении контракт с главным тренером Вадимом Епанчинцевым. 44-летний специалист подписал соглашение с командой из Ханты-Мансийска, рассчитанный на один год.Епанчинцев возглавил "Югру" в апреле прошлого года. Под его руководством клуб в сезоне-2019/20 набрал 79 очков в 54 играх. Также подопечные Вадима Сергеевича провели победную серию из 15 матчей впервые со времени участия в ВХЛ.Ранее Епанчинцев, являющийся воспитанником орского хоккея, возглавлял "Атланты" и "Спартак" из МХЛ, "Сарыарку" в ВХЛ и "Спартак" в КХЛ.