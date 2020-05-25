В это воскресенье Храм Гроба Господня в Иерусалиме остался закрытым для верующих. Несмотря на то что ранее Православный Греческий Патриархат Иерусалима сообщал об открытии святыни после двухмесячного карантина.

В это воскресенье Храм Гроба Господня в Иерусалиме остался закрытым для верующих. Несмотря на то что ранее Православный Греческий Патриархат Иерусалима сообщал об открытии святыни после двухмесячного карантина.За дубовыми дверями храма слышны слова молитвы. Верующие, которые пришли сюда в воскресенье, опять увидели закрытые врата. Потому что все происходит постепенно. Внутри святыни монахи Святогробского братства занимались дезинфекцией, после которой все желающие смогут попасть в Храм Гроба Господня.Предстоятели трех христианских церквей Иерусалима сообщили о начале служения, в закрытом последние два месяца храме, уже вчера. На площади слышны звуки органа в католическом приделе, и пение акафиста в греческом. Верующие, слышавшие эти звуки снаружи, склоняли колени перед местом казни и воскресения Христа. Но внутри находилось лишь духовенство.Из-за пандемии коронавируса, верующим настоятельно не советуют прикасаться к камням Голгофы или целовать надгробную плиту в Кувуклии, тем паче прикладывать свечи, крестики и иконы к Камню помазания. Но тем не менее, служители тщательно протирают и очищают все поверхности перед открытием.Новые правила требуют от молящихся внутри, обязательного ношения масок и соблюдения двухметровой дистанции. И это еще одна причина, по которой верующим придется еще немного потерпеть. Минздрав разрешает молиться в группе, не превышающей 50 человек, но как раз столько монахов и священников находятся обычно внутри храма.Старый город Иерусалима постепенно оживает. Еще недавно отгороженный от мира полицейскими блок-постами, он постепенно наполняется людьми. Паломников среди них нет. Аэропорты Израиля лишь готовятся открыться для внешнего мира. Лавки все еще закрыты, но их хозяева надеются, что после окончания Ид аль Фитра, завершающего месяц Рамадан они постепенно вернутся к работе."Таких трудных времен у нас не помнят даже старики. Мы надеемся на лучшее, но понимаем, что без паломников и туристов нас ждут трудные времена", — говорит хозяин лавки Мохаммед.Христианское духовенство, открывая Церковь Воскресения по-восточному неспешно, демонстрирует еще и солидарность с местной мусульманской общиной, для которой ворота иерусалимской мечети Аль Акса отворят лишь через день-другой. Город трех религий вновь обретает свой статус, и звон колоколов вновь сплетается с пением муэдзина в синем небе Иерусалима.