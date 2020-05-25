Власти Японии отменили действие режима чрезвычайной ситуации в стране, объявил японский премьер-министр Синдзо Абэ. При этом он сообщил, что режим ЧС может быть введен снова, если скорость распространения заражений будет высокой.

Власти Японии отменили действие режима чрезвычайной ситуации в стране. О решении объявил в ходе пресс-конференции в Токио японский премьер-министр Синдзо Абэ.При этом он сообщил, что режим ЧС может быть введен снова, если скорость распространения заражений коронавирусной инфекцией вновь будет высокой.Чрезвычайная ситуация была объявлена 8 апреля сначала для токийского региона и шести других префектур, а затем расширена на всю страну. Режим ЧС вводился в регионах, где число заражений превышало 0,5 на каждые 100 тысяч человек, сообщает РИА Новости.В мае власти в связи с низким числом заразившихся отменили ограничения сначала для 39 префектур, а затем еще для префектур Осака, Хёго и Киото. В понедельник режим ЧС был отменен в последних пяти регионах: Токио, префектурах Тиба, Канагава и Сайтама, а также в префектуре Хоккайдо.Число заразившихся коронавирусом на территории Японии, включая пассажиров и экипаж лайнера Diamond Princess, превышает 17,3 тысячи человек, умерли более 850 человек. Свыше 13,8 тысяч человек вылечились.