Власти Японии рассматривают отмену режима ЧС, действующего на территории пяти префектур. Решение должен утвердить правительственный штаб. Ожидается, что премьер-министр Синдзо Абэ объявит о нем уже 25 мая.

Власти Японии рассматривают отмену режима ЧС, действующего на территории пяти префектур. Решение должен утвердить правительственный штаб. Ожидается, что премьер-министр страны Синдзо Абэ объявит о нем уже 25 мая.В трех префектурах на западе Японии режим ЧС был снят еще 14 мая. Однако в Токио, Канагаве, Сайтаме, Тибе и Хоккайдо он продолжал действовать. Как заявила газете Nikkei губернатор Токио Юрико Коикэ, на первом этапе снятия ограничений в префектуре заработают библиотеки и музеи, а рестораны смогут продлить режим работы до позднего вечера. Следующим шагом станет открытие театров, кинотеатров и крупных торговых площадей.При этом Nikkei отмечает, что тотальной блокировки, наблюдавшейся в европейских странах, Индии, США, Японии, удалось избежать. Тем не менее страна переживает самый глубокий спад со времен Второй мировой войны.Правительство активно вкачивает деньги в экономику, и сейчас рассматривается вопрос о новом пакете стимулов в общей сложности на 100 триллионов иен ($930 миллиардов). Таким образом, общий объем расходов на реанимацию экономики страны, по оценке Reuters составит 40% ВВП, а ведь госдолг страны и ранее уже больше чем вдвое превышал ее ВВП. Как писали ранее "33Live.Ruру", при Синдзо Абэ он снизился примерно до 240%, но остается чрезвычайно высоким.При этом новые меры властей все больше беспокоят экспертов: они указывают на то, что такая тактика уже в ближайшем будущем обернется серьезными фискальными проблемами. Между тем, эксперты уже говорят о том, что экономика Японии впала в рецессию и по итогам II квартала она продемонстрирует спад в районе 22%.