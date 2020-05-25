Популярная актриса Юлия Снигирь заступилась за авторов британского сериала Великая. В России ситком подвергся нападкам и жесткой критике.

Популярная актриса Юлия Снигирь заступилась за авторов британскогосериала "Великая". В России ситком подвергся нападкам и жесткой критике.В последнее время Юлия получает много сообщений о новом британском сериале "Великая". Поклонники артистки ругают зарубежный ситком о Екатерине II и превозносят одноименную отечественнуютеленовеллу2015 года, которая тоже повествует о русской императрице. Подобные рассуждения фанатов раздражаютСнигирь."Ребята, давайте честно: вы хотите сказать что моя"Великая" – правдивый исторический сериал?" – написала в микроблогезнаменитость.Артистка подчеркнула, что искать историческую правду всериале – глупое занятие. Более того, Юлия сходу даже не может назвать учебник,в котором можно найти реальные факты о Екатерине II.Снигирь уверена, что создатели сериала "Великая" не пыталисьоскорбить россиян. Никто не вступал в заговор против жителей нашей страны. Пословам Юлии Снигирь, сценарист британского ситкома Тони МакНамара – просто остроумныйхулиган. Автор теленовеллы уже не первый раз покушаетсяна историю. В фильме "Фаворитка", например, он "хулиганил" сбританским прошлым.Зарубежный сериал "Великая" Юлия Снигирь назвалаабсурдом и черной комедией. В ленте, по словам артистки, отличный актерскийсостав и остроумные диалоги. Британский ситком, по ее мнению, честнее, чем серьезныемелодрамы. Последние только притворяются правдивыми. Все они похожи друг на друга.24 Май 2020 в 11:55 PDTНапомним, премьера британского сериала "Великая" о супругероссийского императора Петра III состоялась 15 мая. С тех пор картину активнообсуждают в нашей стране. .