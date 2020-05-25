По отрицательным мотивам уволены из МВД России два замначальника следственного департамента, генералы юстиции Александр Краковский и Александр Бирюков. Они проходят по делу о злоупотреблении полномочиями вместе со следователем по особо важным делам МВД Александром Брянцевым.

По отрицательным мотивам уволены из МВД России два замначальника следственного департамента, генералы юстиции Александр Краковский и Александр Бирюков. Они проходят по делу о злоупотреблении полномочиями вместе со следователем по особо важным делам МВД Александром Брянцевым. Они воспользовались своими служебными полномочиями, чтобы смягчить меру пресечения владельцу компании "Оптима девелопмент" Альберту Худояну. Обвиняемый в мошенничестве на 3,75 миллиарда рублей стараниями Краковского, Бирюкова и Брянцева был отправлен под домашний арест.Краковский и Бирюков уволены со службы, сообщает ТАСС. По Брянцеву решение пока не принято.По данным следствия, Краковский и Бирюков ввели в заблуждение замглавы МВД Александра Романова по делу Худояна. Романова президент Владимир Путин освободил от своих обязанностей указом от 9 апреля. В отношении генералов юстиции Краковского и Бирюкова, а также следователя Брянцева 1 апреля 2020 года председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбуди л уголовное дело на основе материалов Главного управления собственной безопасности МВД. 2 апреля фигуранты уголовного дела были задержаны сотрудниками ФСБ и допрошены.Александру Краковскому, Александру Бирюкову и Александру Брянцеву было предъявлено обвинение по части 3 статьи 285 Уголовного кодекса России ("Злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность, повлекшее тяжкие последствия"). Они арестованы минимум до 1 июня.Защита бизнесмена Альберта Худона считает выход из СИЗО на домашний арест обоснованным. Адвокаты владельца компании утверждают, что сговора между подзащитным и полицейскими, которые перевели изначально расследовавшееся московской полицией дело, передав в вышестоящий следственный орган — управление по расследованию организованной преступной деятельности следственного департамента МВД, не было.