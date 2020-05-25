Курьезный случай произошел на одной из парковок Владивостока. Не сумевший выбраться с паркинга мужчина повредил несколько машин, а потом лег спать в одной из них.

Курьезный случай произошел на одной из парковок Владивостока. Не сумевший выбраться с паркинга мужчина повредил несколько машин, а потом лег спать в одной из них.Мужчина 1990 года рождения, выходя из дома, перепутал этажи и спустился на лифте на подземную автостоянку. А выйти с территории паркинга он самостоятельно уже не смог, так как не имел ключа.В порыве гнева мужчина начал громить все вокруг: повредил оборудование помещения, а потом еще и восемь автомашин. После чего разбил стекло внедорожника Volkswagen Touareg, залез в салон и устроился в нем на ночлег, говорится в сообщении управления МВД по региону, на которое ссылается РИА Новости.В итоге, после разбирательства с полицией, гражданин свою вину признал, принес извинения владельцам поврежденных автомашин и выплатил всем пострадавшим компенсацию за порчу машин, сообщает ведомство.