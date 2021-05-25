25.05.2021

2021-05-25 10:40:04

25 мая во Владимирской области выявлено 47 новых случаев заболевания коронавирусом

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 25 мая лабораторно подтверждено 47 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.



8 - во Владимире



5 - в Гусь-Хрустальном районе



4- в Муромском районе



4 - в Юрев-Польском районе



3 - в Петушинском районе



3 - в Александровском районе



3 - в Ковровском районе



3 - в Камешковском районе



2 - в Киржачском районе



2 - в Кольчугинском районе



2 - в Вязниковском районе



2 - в Меленковском районе



1 - в Суздальском районе



1 - в Собинском районе



1 - в Селивановском районе



1 - в Гороховецком районе



1 - в Радужном.



Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 33 247 случаев заболевания.



7608 - во Владимире



4032 - в Гусь-Хрустальном районе



3653 - в о. Муром



2384 - в Ковровском районе



2095 - в Александровском районе



1948 - в Петушинском районе



1399 - в Юрьев-Польском районе



1292 - в Вязниковском районе



1481 - в Кольчугинском районе



1251 - в Суздальском районе



1031 - в Собинском районе



1041 - в Киржачском районе



919 - в Меленковском районе



745 - в Гороховецком районе



751 - в Камешковском районе



704 - в Селивановском районе



508 - в Судогодском районе



405 - в г. Радужном.



Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).