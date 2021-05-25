Почему вы решили стать депутатом? Сложно ли писать законопроекты? Как стать успешным руководителем? Студенческий совет Владимирской области продолжает встречаться с известными и

Почему вы решили стать депутатом? Сложно ли писать законопроекты? Как стать успешным руководителем? Студенческий совет Владимирской области продолжает встречаться с известными и успешными. На очереди – депутат ЗакСобрания Алексей Говырин. Формат таких встреч подразумевает живое общение, участники могут обмениваться мнениями, идеями. Напомним, молодые люди уже провели ряд подобных бесед, где обсуждали спорт и здоровый образ