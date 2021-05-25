С начала прививочной кампании в регион поступило более 122 тысяч доз «Спутника V». Использовано - 84% препарата.

Во Владимирской области на 25 мая первый этап вакцинации от коронавируса прошли более 100 тысяч человек. При этом свыше 84500 жителей выполнили полный курс.Как уточнили в Белом доме, с начала прививочной кампании в регион поступило более 122 тысяч доз «Спутника V». Использовано - 84% препарата.В медучреждениях региона развёрнуто 54 пункта вакцинации, действует 18 мобильных ФАПов, которые выезжают в населённые пункты и организации.Для повышения доступности привиться от Covid-19 можно в гипермаркете «Глобус», расположенном во Владимире. В Александрове пункт вакцинации работает – в ТЦ Саша». К развёртыванию готовится пункт в детской поликлинике №1 на Студёной горе.«Годовой план - не менее 60% взрослого населения, это более 600 тысяч человек», - пояснил глава департамента здравоохранения Александр Жестков.Запись на вакцинацию открыта на госуслугах, на электронной регистратуры Владимирской области и по номеру 122.