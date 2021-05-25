Владимир Сипягин 26 мая на базе площадке детского оздоровительного лагеря «Солнечный» в Ковровском районе проведёт выездное совещание по летней оздоровительной кампании.

Владимир Сипягин 26 мая на базе площадке детского оздоровительного лагеря «Солнечный» в Ковровском районе проведёт выездное совещание по летней оздоровительной кампании.Как сообщили в пресс-службе губернатора Владимирской области, в мероприятии примут главы муниципалитетов, детских санаторно-оздоровительных организаций и надзорных ведомств.«Летом 2021 года планируется охватить отдыхом более 46 тысяч детей, которые посетят загородные базы отдыха, лагеря дневного пребывания и санаторно-курортные организации», - уточнили в обладминистрации.