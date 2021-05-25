В финале приняли участие 27 школьников из Владимира, Вязников, Коврова, Мурома, Александровского, Кольчугинского, Петушинского, Селивановского, Собинского и Судогодского районов.

Во Владимирской области состоялся финал гуманитарной олимпиады среди школьников «Умники и умницы».В финале, темой которого было «Летописание Владимирской Руси», приняли участие 27 школьников из Владимира, Вязников, Коврова, Мурома, Александровского, Кольчугинского, Петушинского, Селивановского, Собинского и Судогодского районов.Победу одержал ученик гимназии №1 Коврова Богдан Ткаченко, набравший больше всех баллов. Второе место заняла ученица ковровской СОШ №17 Александра Кисарина. На третьем месте – учащийся СОШ №41 города Владимира Илья Козин. Вместе с ними в Москву для участия во Всероссийском этапе олимпиады отправится ученица муромской СОШ №4 Алёна Бухарова.