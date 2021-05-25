Россиянам объяснили порядок получения новой выплаты на детей в возрасте от 8 до 17 лет.

Россиянам объяснили порядок получения новой выплаты на детей в возрасте от 8 до 17 лет.Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко отметила, что эта мера соцподдержки распространяется только на неполные семьи с низким доходом. Чтобы получить выплаты на детей в полном объеме, родитель должен до 1 июля подать заявление через портал государственных услуг.По словам сенатора, этот вид помощи будет действовать в течение 12 месяцев. Как только пройдет год, родитель должен вновь заявиться – либо через сайт госуслуг, либо через соцслужбу в своем регионе. "За год ситуация может измениться и необходимость в господдержке отпадет", – пояснила Святенко.Высказалась сенатор и о пособиях беременным. Она уточнила, что на ежемесячные выплаты могут рассчитывать россиянки, который встали на учет на ранних сроках – от 6 до 12 недель. Женщины в положении будут получать деньги на протяжении всего времени беременности, передает "Парламентская газета".Напомним, президент России Владимир Путин пообещал новые и для беременных во время послания Федеральному собранию. Глава страны заявил, что родители будут в среднем получать по 5 650 рублей, а женщины в положении – по 6 350 рублей.Накануне стало известно о том, что россиянам готовят новые выплаты. Подробности – в .