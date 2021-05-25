За распространение сорняков на участке российских дачников может ждать штраф от 300 до 500 рублей.

За распространение сорняков на участке российских дачников может ждать штраф от 300 до 500 рублей.В России есть закон, который распространяется на владельцев дачных участков. Он касается сорняков, за которые собственникам грозит внушительный штраф.За сорняки на участках сельхозназначения могут сделать сначала предупреждение, а также назначить штраф от 300 до 500 рублей. Также денежные санкции грозят тем, кто не уничтожил на даче растения, содержащие запрещенные наркотические или психотропные вещества.Глава думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев напомнил, что закон касается тех, чьи участки относятся к сельхозземлям.В агрономической службе группы компаний "Шанс" прояснили ситуацию. По словам специалистов, за одуванчики и полынь на участке дачников, чьи земли не относятся к землям сельхозназначения, штрафовать не будут.Штрафы могут получить только те, на чьих землях растет борщевик. Эксперты напомнили, что с этим растением необходимо бороться путем выкапывания корневища. Можно также удалять зонтики растения.Оштрафовать могут тех, кто запустил участок, и на нем разрастается опасный сорняк. Также ответственность может наступить для тех, у кого на даче сложилась пожароопасная обстановка.Помимо всего этого дачники могут понести даже уголовную ответственность. Это касается тех, у кого на даче произрастают более десяти наркотических растений, таких как конопля и психотрия зеленая.