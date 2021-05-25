Яркий праздник «Больше, чем музей»

В «Усадьбе двух генералов» Ночь музеев уже стала традиционным и долгожданным праздником.Масштабная программа начнётся днём, 15 мая в 13 часов и продолжится до 20.00.Кроме экскурсий, в этот день будет большое шоу: цирковое представление бродячих артистов, шоу мыльных пузырей, мастер-классы, аквагрим, игровая программа в усадебном парке.Легенды и былиМузей «Усадьба двух генералов» в селе Павловское входит в состав МБУК «Историко-краеведческий музей Ковровского района». Он, словно шкатулка с секретом, полон интересных историй и удивительных сюрпризов. Сотрудники музея умеют так интересно рассказывать о событиях и людях своей малой родины, что и дети, и взрослые выходят из музея под большим впечатлением от услышанного.Слава русским воинам!История усадьбы связана с именами 2-х генералов - Андрея Яковлевича Леванидова, друга М.И.Кутузова и участника штурма турецкой крепости Измаил под командованием А.В.Суворова, и Василия Семеновича Юкичева - участника Отечественной войны 1812 года, героя Бородинского сражения.Сама атмосфера маленького старинного домика, ухоженного парка переносит в те времена, когда здесь прогуливался бравый генерал, слегка прихрамывая на раненую в Бородинском сражении ногу. Кажется, он сейчас выйдет из-за поворота посыпанной гравием дорожки и начнёт неторопливую беседу о сражениях и мирной жизни в столице и провинции. Впрочем, экскурсоводы, кажется, не хуже своих земляков-генералов изучили военное дело. Центральной темой экскурсий становятся события, которые послужили воинской славе России и прославили земляков.Сотрудники вместе с краеведами и местными жителями проводят большую исследовательскую работу, изучая историю родного края.Взятие Измаила в декабре 1790 года русскими войсками под командованием великого полководца А.В.Суворова - одна из величайших страниц отечественной военной истории. Жители Ковровского района гордятся, что в этой битве героически сражались и их земляки. 4 декабря 2015 года в усадебном парке открыли единственный в России обелиск героям взятия турецкой крепости Измаил.Немалое место в музее отвели событиям времен Куликовской битвы. Ковровский край имеет непосредственное отношение к знаменитому сражению, ставшему важным шагом на пути к восстановлению единства Руси и свержению золотоордынского ига. В Куликовской битве участвовала стародубская дружина под руководством князя Андрея Фёдоровича Стародубского, возглавлявшего в сражении полк правой руки. От князя Андрея Фёдоровича Стародубского пошли многие фамилии стародубских князей, в том числе и князья Пожарские. Именно герой Куликовской битвы Андрей Стародубский выделил в удел своему старшему сыну Василию Андреевичу волость Пожар, по которой потомки Василия стали прозывать князьями Пожарскими.Одним из центров волости Пожар, родового удела князей Пожарских, было село Павловское. Празднуя 639-ю годовщину Куликовской битвы, в музейном комплексе «Усадьба двух генералов» в селе Павловское Ковровского района открыли интерактивную музейно-образовательную площадку «Крепость-острог князей Пожарских» с тремя рублеными деревянными башнями, частоколом и воротами. Проект стал победителем в областном конкурсе творческих проектов на селе в сфере культуры, объявленном департаментом культуры администрации Владимирской области. Сотрудники проводят для посетителей программу «На родине князей Пожарских» и другие, здесь проходят мероприятия военно-патриотической направленности, с элементами военно-исторической реконструкции.Музей сотрудничает с клубом реконструкции «Стародубская застава», который помогает воспроизводить элементы вооружения и костюмов, исторические эпизоды разных лет.Деревенская пасторальКоллектив музея подходит к созданию программ и экскурсий творчески, с большой фантазией. Сотрудники стремятся увлечь посетителей и передать свою любовь и интерес к истории родного края, к победам русских воинов. Не обошли и тему аграрного туризма благодаря большой дружбе с местным сельхозпредприятием с красивым названием «Муравия». Музейный комплекс «Усадьба двух генералов» - первый пример муниципально-частного сотрудничества в музейном деле во Владимирской области. Руководство и сотрудники «Муравии» постоянно помогают обустраивать усадьбу, а совместные проекты музея и «Муравии» пользуются большой популярностью у туристов. Знакомство с современным животноводческим комплексом, дегустация натурального молока с павловскими плюшками, посещение «барской пасеки» - все это предложат туристам в селе Павловское. Экскурсия к пчёлам включает и интерактивную программу «История развития бортничества на Руси», сеансы апитерапии.Духовная историяПриезжают в Павловское и паломники. Здесь восстановили Воскресенскую церковь с приделом Александра Невского, что в наших краях - редкость. Каменную Воскресенскую церковь в Павловском построили и освятили в 1824 году. В честь своего небесного покровителя и покровителя русских воинов и защитников Отечества храмоздатель А.А.Леванидов устроил в новом храме придел во имя Благоверного Великого князя Александра Невского.Паломники посещают «Усадьбу двух генералов», котораярасположилась напротив храма. Сотрудники музея в дни больших религиозных праздников продумывают особенную программу для своих гостей.Например, в 2021 году здесь торжественно отмечали 800-летие святого благоверного великого князя Александра Невского. 27 февраля состоялось торжество освящения престола.Музыка стариныВ 2020 году сотрудники Музея создали новую музыкально-анимационную программу «Люблю наивно с музыкой шкатулки... Музыкальные кунсты в дворянской усадьбе». Музейный творческий проект стал одним из победителей областного конкурса в рамках государственной программы Владимирской области «Поддержка развития внутреннего и въездного туризма во Владимирской области на 2016-2022 годы». Тематические экскурсии по «Усадьбе двух генералов» сопровождаются рассказом о звонных устройствах в провинциальных дворянских усадьбах на примере подлинных каминных часов, музыкальной шкатулки, колокольчиков для вызова слуг и других. Это интерактивная анимационная программа - то есть туристы могут сами воспроизвести старинные мелодии механических музыкальных устройств, устроить фотосессию в исторических дворянских костюмах в музейных экспозициях.Даже чаепитие не обходится без колокольчиков - таких, какими барин вызывал к себе горничную. Посетителям предлагают чай из самовара, который торжественно устанавливают на накрытом столе в леванидовском павильоне или в беседке в усадебном парке.Как и прежде, званый приём в дворянском доме не обходится без музыки. По желанию туристов в музее проводят камерные концерты с участием профессиональных музыкантов.