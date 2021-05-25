По мнению доктора политических наук Андрея Казакевича, белорусские власти демонстрируют неотвратимость наказания за политическую позицию, что для них весьма чревато.

По мнению доктора политических наук Андрея Казакевича, белорусские власти демонстрируют неотвратимость наказания за политическую позицию, что для них весьма чревато.Третьи сутки общественность обсуждает инцидент, произошедший в минском аэропорту. 23 мая здесь совершил экстренную посадку самолет авиакомпании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. Сообщалось, что борт заминирован, якобы для этого вылетел истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. На самолете бомбу не нашли, но был задержан пассажир этого рейса, основатель телеграм-канала NEXTA, оппозиционный журналист Роман Протасевич.Западные политики возмущены действиями белорусских властей. По мнению главы ОБСЕ Питера Борнесса, этот инцидент выходит за рамки допустимого. Председатель Европейского парламента Жозеп Боррель, в свою очередь, заявил, что данное происшествие является актом пиратства. После случившегося политик сообщил, что Евросоюз пересмотрит отношения с Белоруссией.Директор института "Палітычная сфера", доктор политических наук Андрей Казакевич считает, что европейские страны обязательно примут жесткие решения по отношению к Белоруссии. Например, Евросоюз уже запретил полеты белорусских авиаперевозчиков над своими странами. Также может быть усилен четвертый и разработан пятый пакеты санкций, предположил эксперт.По словам Казакевича, множество ограничений приведет к финансовым потерям в Белоруссии. Мол, эту страну больше не будут воспринимать как безопасную. Вполне вероятно, что граждане стран Евросоюза откажутся от посещения Минска и других городов республики. "Это удар по туристическому потоку", – считает доктор политических наук.