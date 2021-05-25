Власти США намереваются распространять на Украине свою идеологию через так называемые американские ценности – это фестивали культуры, конкурсы, концерты поп– и рок-звезд.

Власти США намереваются распространять на Украине свою идеологию через так называемые "американские ценности" – это фестивали культуры, конкурсы, концерты поп– и рок-звезд.Представители Госдепартамента Соединенных Штатов уже заявили о выделении более 100 тысяч долларов для этих целей.В документе, опубликованном Госдепом, отмечается, чтовсе развлекательные проекты и мероприятия для украинцев будут специальнонаправлены на продвижение "демократических" и экономических реформ встране.Американская сторона говорит об укреплении связей сУкраиной, но эксперты в Незалежной говорят обратное. Они уверены, что такимобразом страна сможет утратить часть культуры и народных ценностей."Таким образом, Госдеп навязывает жителям Украинысвою идеологию", — говорят чиновники.Тем не менее отделом публичной дипломатииамериканского посольства в Киеве было распространено приглашение представителямукраинских некоммерческих негосударственных организаций в которых отмечается,что они могут подать заявления на финансирование проектов, связанных спродвижением американской культуры в массы.В Госдепе RT пояснили, что главным составляющимкультурных мероприятий станут "борьба с коррупцией, верховенство права игражданского общества, а также экономические преобразования, в том числесвязанные с энергетической безопасностью".Прежде чем получить сумму, грантополучатели должныпредставить свои проекты, в которых подробно опишут свои проекты на целиВашингтона.Политологи говорят, что подобные проекты Америкавнедряет на территории Украины в течение почти тридцати лет. Они поясняют, чтоСША последовательно и методично "завоевывает Украину и ее жителей".Эксперты в области политики уверены, что таким образом США за деньги меняетсознание людей.