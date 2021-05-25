Власти США намереваются распространять на Украине свою идеологию через так называемые американские ценности – это фестивали культуры, конкурсы, концерты поп– и рок-звезд.
Власти США намереваются распространять на Украине свою идеологию через так называемые "американские ценности" – это фестивали культуры, конкурсы, концерты поп– и рок-звезд.
Представители Госдепартамента Соединенных Штатов уже заявили о выделении более 100 тысяч долларов для этих целей.
В документе, опубликованном Госдепом, отмечается, что
все развлекательные проекты и мероприятия для украинцев будут специально
направлены на продвижение "демократических" и экономических реформ в
стране.
Американская сторона говорит об укреплении связей с
Украиной, но эксперты в Незалежной говорят обратное. Они уверены, что таким
образом страна сможет утратить часть культуры и народных ценностей.
"Таким образом, Госдеп навязывает жителям Украины
свою идеологию", — говорят чиновники.
Тем не менее отделом публичной дипломатии
американского посольства в Киеве было распространено приглашение представителям
украинских некоммерческих негосударственных организаций в которых отмечается,
что они могут подать заявления на финансирование проектов, связанных с
продвижением американской культуры в массы.
В Госдепе RT пояснили, что главным составляющим
культурных мероприятий станут "борьба с коррупцией, верховенство права и
гражданского общества, а также экономические преобразования, в том числе
связанные с энергетической безопасностью".
Прежде чем получить сумму, грантополучатели должны
представить свои проекты, в которых подробно опишут свои проекты на цели
Вашингтона.
Политологи говорят, что подобные проекты Америка
внедряет на территории Украины в течение почти тридцати лет. Они поясняют, что
США последовательно и методично "завоевывает Украину и ее жителей".
Эксперты в области политики уверены, что таким образом США за деньги меняет
сознание людей.