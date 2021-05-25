Мероприятие Smart Cities Moscow пройдет в режиме онлайн и соберет экспертов из 20 стран.

Мероприятие Smart Cities Moscow пройдет в режиме онлайн и соберет экспертов из 20 стран.Международный форум умных городов впервые пройдет в российской столице. Откроется он во вторник, 25 мая, и будет проходить в режиме онлайн.Как сообщается на официальном сайте мера Москвы, основными темами Smart Cities Moscow станут искусственный интеллект и суперсервисы. Планируется, что мероприятие соберет экспертов и специалистов в области создания умных городов из 20 стран.По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, организатором форума выступает российская столицы."Среди спикеров Smart Cities Moscow – главы и члены правительств европейских стран", – отменила она.В работе форума примут участие представители государств Северной Америки, Азии, Африки и Ближнего Востока."К обсуждению насущных мировых проблем примкнут руководители подразделений и практик Всемирного банка, Undesa (Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН), Международного союза электросвязи, а также эксперты крупнейших международных университетов, топ-менеджеры и специалисты ведущих российских и мировых технологических компаний", – подчеркнула она.Участники будут работать по трем направлениям: инфраструктура и технологии умного города, умный город для жизни и также устойчивое развитие умного города.За сессиями форума можно будет следить на канале YouTube. Там же можно ознакомиться с программой мероприятия.