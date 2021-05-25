25.05.2021

2021-05-25 18:15:05

ФСБ раскрыла детали уголовного дела в отношении вице-губернатора Романа Годунина

Управлением ФСБ России по Владимирской области выявлена и задокументирована противоправная деятельность заместителя губернатора Романа Годунина, причастного к ограничению конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения, запрещенного в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации с извлечением дохода в особо крупном размере.



По версии следствия, в октябре 2020 года Управление архитектуры и строительства администрации города Владимира через уполномоченный орган – департамент имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области, разместило на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок конкурсную документацию на выполнение строительно-монтажных работ на автомобильной дороге «Рпенский проезд» в г. Владимире. Начальная (максимальная) цена контракта составила 2 077 654 160 рублей. В аукционе приняли участие две компании, в том числе ГУП ВО «ДСУ-3», которые сделали одинаковое предложение о цене контракта на указанную начальную сумму.



В результате рассмотрения заявок победителем электронного аукциона было признано ГУП ВО «ДСУ-3», которое подало заявку на участие ранее конкурента, в связи с чем, на основании Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» его предложение о цене контракта признано наилучшим.



Вместе с тем установлено, что Годунин, совместно с неустановленными должностными лицами, путем угроз и уговоров склонили руководство ГУП ВО «ДСУ-3» и фирмы конкурента к заключению ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля), запрещенного в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации.



Вышеуказанное картельное соглашение заключалось в следующем. При проведении электронного аукциона по строительству автомобильной дороги «Рпенский проезд» в г. Владимире, фирма конкурент и «ДСУ-3», сделавшие одинаковые предложения о цене контракта, не снижают его начальную (максимальную) цену, что позволяет обеспечить победу «Дорожно-строительному Управлению - 3», как организации, подавшей заявку на участие раньше. Взамен фирма конкурент получит 50 % объема работ, предусмотренных техническим заданием к контракту по договору субподряда.



Таким образом, достигнутое при подстрекательстве и пособничестве Годунина и иных неустановленных должностных лиц, соглашение между «ДСУ-3» и руководством фирмы конкурента, т.е. между хозяйствующими субъектами-конкурентами, осуществляющими продажу товаров на одном товарном рынке, привело к поддержанию цены на торгах, что запрещено Федеральным законом «О защите конкуренции».



В апреле на основании переданных УФСБ России по Владимирской области материалов ОРД, УМВД России по Владимирской области в отношении Годунина и иных неустановленных должностных лиц, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.ч. 4,5 ст. 33 п. «в» ч. 2 ст. 178 УК РФ.



По указанию Прокуратуры Владимирской области уголовное дело передано в производство следователя СУ СК России по Владимирской области.



В настоящее время правоохранительными органами проводится комплекс оперативно-розыскных и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления по данному уголовному делу.