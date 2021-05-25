Кухня — место, в котором должно быть комфортно не только готовить, но и принимать пищу. Однако во многих домах, особенно старых, ее размеры достаточно небольшие.
Поэтому приходится либо ограничивать количество мебели, либо располагать все так, что находиться на кухне, а уж тем более готовить будет явно некомфортно.
Выходом из ситуации может послужить кухонный уголок
— угловой диван, который помогает сэкономить место, сделав кухню более практичной и красивой. Такая мебель достаточно популярна, поэтому в магазинах можно найти множество различных вариантов в зависимости от дизайна, стоимости и других параметров. Также многие производители предлагают изготовление кухонных уголков по индивидуальным замерам на заказ.
Какими могут быть кухонные уголки?
Прежде, чем приобрести мебель, важно подробно изучить ее характеристики и определиться с критериями выбора.
Кухонный уголок стоит подбирать, рассматривая такие пункты:
конструкция;
материал;
обивка;
наполнитель;
размер.
По своей конструкции кухонные уголки бывают двух видов: цельные и модульные. Первые — когда два сиденья соединяются угловым соединителем, напоминая букву L. Модульными называют те уголки, которые состоят из множества частей, способных крепко соединяются между собой и менять свое расположение. Такой вариант удобно подстроить под свой интерьер, но минусом является то, что некоторые детали могут разъезжаться, если не скреплены.
Каркас кухонного уголка может быть изготовлен из дерева, металла или ДСП. Последний является бюджетным вариантом, поэтому, выбирая качественный и долговечный уголок, лучше обратить внимание на металлические или деревянные каркасы.
Обивочные материалы, как и цвета, подбираются очень индивидуально. Это могут быть синтетические ткани, кожа, кожзам, ворсовые ткани, жаккард и т. п. Вариантов очень много, поэтому к этому пункту нужно отнестись очень внимательно и потратить чуть больше времени, чтобы в будущем радоваться прекрасному интерьеру.
Важно подобрать правильный размер кухонного уголка, так как небольшие погрешности могут иметь плохие последствия. Стоит точно измерить место для будущего уголка: длину, ширину, а также высоту, ведь уголок может размещаться возле окна.
Наполняют уголки пенополиуретаном, который имеет 6 степеней жесткости:
E — нормальной жесткости;
El — повышенной жесткости;
HL — жесткий;
ER — мягкий;
HS — очень мягкий;
HR — имеет высокую упругость.
Почему стоит тщательно выбирать мебель для кухни
Не стоит жалеть времени и средств при выборе кухонного уголка, если вы хотите, чтобы он был качественный, красивый и долговечный. Эта вещь очень тяжело подбирается — если длинна или ширина окажется больше хотя бы на 1 см, то она может не влезть. Некачественно подобранный материал способен быстро потерять вид, а неправильно подобранный цвет может плохо сочетаться с остальной мебелью, что испортит общий вид кухни. Если при покупке возникли трудности, достаточно обратиться к менеджерам магазина, которые с радостью помогут определиться с заказом.