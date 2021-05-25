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<a href="https://33live.ru/novosti/25-05-2021-kak-vybrat-kuxonnyj-ugolok.html" target="_blank">Как выбрать кухонный уголок</a> - Кухня — место, в котором должно быть комфортно не только готовить, но и принимать пищу. Однако во многих домах, особенно старых, ее размеры достаточно небольшие.