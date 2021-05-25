Он пройдет 26 и 27 июня.

Во Владимирской области в конце июня состоится второй Всероссийский рок-фестиваль «Лето любви». Он пройдет 26 и 27 июня в Суздале.Хедлайнерами мероприятия станут: «Калинов мост», «Оргия Праведников», «Умка», рок-ветеран Сергей Попов с группой «Жар-Птица», Борис Базуров - автор первой в Советском союзе этно-рок-оперы и другие известные рок-музыканты.Для участников события будет разбит палаточный городок с парковкой. Фестиваль пройдёт на территории туристического комплекса «Горячие ключи». Заезд начинается с 25 июня.Билеты уже в продаже.