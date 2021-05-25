Глава Счетной палаты Алексей Кудрин озвучил предложение, которое позволит победить бедность в России всего за три-четыре года.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин озвучил предложение, которое позволит победить бедность в России всего за три-четыре года.Борьба с бедностью является той целью, которую власти в России регулярно перед собой ставят. При этом, как заметили многие эксперты, отчитаться о полном выполнении этой миссии у них до сих пор не выходит. Срок постоянно сдвигается дальше в будущее.Так, согласно планам правительства страны, снизить уровень бедности в два раза можно будет к 2030 году. Однако глава Счетной палаты Алексей Кудрин уверен, что добиться таких результатов можно куда быстрее – всего за три-четыре года.Рецепт победы над бедностью, по мнению Алексея Кудрина, донельзя прост – это грамотное использование социальной поддержки для малообеспеченных граждан. И число получателей такой помощи, считает глава Счетной палаты, нужно не расширять, а сужать за счет более строгих требований."Если у человека есть два дома, две машины, то понятно, что он уже не может претендовать на выплаты", – объяснил Кудрин.Когда такие кандидаты будут отсеяны, то останутся именно те граждане, которым помощь от государства действительно поможет поднять уровень жизни. Впрочем, оговорился чиновник, социальные реформы необходимо проводить так, чтобы в обществе сохранялась определенная стабильность.