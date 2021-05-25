Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступит с подробным заявлением по поводу инцидента с разворотом самолета Ryanair в воздушном пространстве страны и его посадкой в Минске. С речью, к ..

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступит с подробным заявлением по поводу инцидента с разворотом самолета Ryanair в воздушном пространстве страны и его посадкой в Минске. С речью, к которой прислушаются и внутри страны, и за ее пределами, политик обратится 25 мая, передает . Напомним, сама посадка лайнера произошла вечером 23 мая. Из-за сообщения о бомбе на борту и поднятого в воздух истребителя пассажирский Boeing 737-800 был вынужден сесть в Минске. Взрывчатку обнаружить не удалось, зато среди пассажиров белорусские силовики отыскали основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича. Его, а также его подругу-россиянку, сняли с рейса и отправили за решетку.