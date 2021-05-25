Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Политик возложила на неё большие ..

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Политик возложила на неё большие надежды.Меркель заявила, что будет "очень рада", если переговоры действительно состоятся. Она напомнила, что встречи представителей России и Соединённых штатов проводились даже в период холодной войны. Глава немецкого правительства подчеркнула, что "единственный шанс" дипломатии – это разговоры людей друг с другом, передаёт .