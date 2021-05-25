Министерство внутренних дел опровергло заявления Светланы Тихановской о том, что наш консул отказался видеться с гражданкой России Софией Сапегой.

Министерство внутренних дел опровергло заявления Светланы Тихановской о том, что наш консул отказался видеться с гражданкой России Софией Сапегой.Бывший кандидат впрезиденты Белоруссии сделала громкое заявление о задержанной в республике россиянкой. В МИД России возмущены словами политика.В ведомстве заверили, что Светлана Тихановскаяврет, и российский консул вовсе не отказывался от встречи с Софией Сапегой. "Наглая ложь", – заявили в МИД.Отметим, что летевший изАфин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-засообщения о минировании. На нем летел белорусский активист Роман Протасевич. Мужчину задержали. Против него возбужденоуголовное дело по нескольким статьям.Вместе с Протасевичем летела россиянка Сапега. Ее тоже задержали. Вуз в Вильнюсе,где она учится россиянка, попросил посольство нашей страны оказать девушке консульскую поддержку. Российское ведомство в свою очередь заявило, что проверяетинформацию.Напомним, спустя несколько дней после обнародования итогов голосования 9 августа прошлого года. В ее окружении рассказали, что политик получала неоднократные угрозы со стороны властей.