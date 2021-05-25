25.05.2021

2021-05-25 19:05:10

На месте бывшего выставочного центра во Владимире открыли Дом пенсионеров

Для досуга и общения владимирских пенсионеров открылась уникальная бесплатная площадка в центре города. Организатор - сообщество веганов.



Во вновь открывшейся "стекляшке" на 1-ой Подгорной сейчас создается оранжерея - порядка трехсот деревьев и пятисот видов различных цветов со всего мира. Уже организован лекторий, площадка для выступлений, игровая комната со столами для настольного тенниса, бильярда, интеллектуальными играми. В зале есть фудкорт, бесплатный чай и яблоки. Вскоре появится тренажерный зал. Так сообщество решило позаботиться о тех, кому больше всего не хватает общения, о старшем поколении.



Марк Емельянов, инициатор Дома пенсионеров: «Бабушки, дедушки, "Клуб за 55" и "Клуб за 60", мы хотели бы вас пригласить к нам пользоваться нашей инфраструктурой, сидеть в этом прекрасном вечно-зеленом оазисе, заниматься своими делами. Мы хотели бы предложить для вас абсолютно бесплатно создать свой клуб. Наверняка, не наверняка, а совершенно точно, из вас будет какая-то инициативная группа людей, которые захотят устраивать, может быть, свои лекции, может быть, играть на скрипке, может быть, поиграть в слова, в монополию или поиграть в настольный теннис, познакомиться друг с другом».



Название клуба предлагается выбрать участникам самостоятельно. Единственное условие - принести с собой любой цветок, о котором бы хотелось заботиться. За подробностями звоните в Ватсап по телефону 8-910-180-70-70.