При осмотре жилого помещения подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли предметы, конструктивно схожие с пистолетом, прибором для бесшумной стрельбы и патронами...

«Оперативники уголовного розыска УВД по САО во взаимодействии с коллегами из ГУ МВД России по г. Москве и УФСБ России по г. Москве и Московской области задержали 39-летнего мужчину по подозрению в незаконном хранении оружия и боеприпасов.Злоумышленник был задержан на Скаковой улице. При осмотре жилого помещения полицейские обнаружили и изъяли предметы, конструктивно схожие с пистолетом, прибором для бесшумной стрельбы и патронами.Согласно результатам исследования у гражданина изъят пистолет Р-411, относящийся к короткоствольному нарезному огнестрельному оружию и изготовленный самодельным способом, охотничьи патроны калибра 9*18 мм в количестве 300 штук. Изъятое, в том числе прибор для бесшумной стрельбы, пригодно для производства выстрелов. Установлено, что изъятые из оборота оружие и боеприпасы подозреваемый хранил незаконно.Дознанием ОМВД России по району Беговой г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов". В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29