33 проекта и 55 ребят. В облпарламенте подвели итоги регионального этапа конкурса научно-технического творчества “Юные техники и изобретатели”. Законодательное собрание уже в 6-й раз

33 проекта и 55 ребят. В облпарламенте подвели итоги регионального этапа конкурса научно-технического творчества “Юные техники и изобретатели”. Законодательное собрание уже в 6-й раз выступает соорганизатором этого научного соревнования. К его финалистам с приветственным словом обратилась председатель профильного комитета. Елена Лаврищева, председатель комитета ЗС по образованию, науке, культуре, туризму, спорту, делам семьи, молодёжи и средствам