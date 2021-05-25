Фраза, произнесенная главой Республики Коми Владимира Уйбы Для вас я – Путин, вырвана из контекста, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Фраза, произнесенная главой Республики Коми Владимира Уйбы "Для вас я – Путин", вырвана из контекста, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он напомнил, что эти слова Уйба произнес во время
разговора с жителями селения Мутный материк, которые грозились написать письмо
главе государства Владимиру Путину с просьбой разобраться с инцидентом,
связанным с разливом нефти на Ошском месторождении.
"Фраза, произнесенная главой региона, вырвана из
контекста", — пояснил Песков.
Он уточнил, что в это время глава республики старался
объяснить селянам, что имеет полномочия решать подобные вопросы и нести за это
ответственность.
"Глава любого региона должен самостоятельно
принимать решения, не обращаясь к федеральному центру", — отметил Песков.
Разговор в повышенных тонах произошел между жителями
села и Владимиром Уйбой после того, как на Ошском нефтяном месторождении была
обнаружена утечка. Осмотревшие 11 мая аварийный участок специалисты признали,
что инцидент произошел из-за разгерметизации трубы, расположенной в трехстах
метрах от береговой линии реки Колвы.
Представители компании "Лукойл" 18 мая
отчитались о завершении ликвидации последствий ЧП. Они уверили, что угрозы
источникам питьевого водоснабжения нет.