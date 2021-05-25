Фраза, произнесенная главой Республики Коми Владимира Уйбы Для вас я – Путин, вырвана из контекста, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Фраза, произнесенная главой Республики Коми Владимира Уйбы "Для вас я – Путин", вырвана из контекста, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Он напомнил, что эти слова Уйба произнес во времяразговора с жителями селения Мутный материк, которые грозились написать письмоглаве государства Владимиру Путину с просьбой разобраться с инцидентом,связанным с разливом нефти на Ошском месторождении."Фраза, произнесенная главой региона, вырвана изконтекста", — пояснил Песков.Он уточнил, что в это время глава республики старалсяобъяснить селянам, что имеет полномочия решать подобные вопросы и нести за этоответственность."Глава любого региона должен самостоятельнопринимать решения, не обращаясь к федеральному центру", — отметил Песков.Разговор в повышенных тонах произошел между жителямисела и Владимиром Уйбой после того, как на Ошском нефтяном месторождении былаобнаружена утечка. Осмотревшие 11 мая аварийный участок специалисты признали,что инцидент произошел из-за разгерметизации трубы, расположенной в трехстахметрах от береговой линии реки Колвы.Представители компании "Лукойл" 18 маяотчитались о завершении ликвидации последствий ЧП. Они уверили, что угрозыисточникам питьевого водоснабжения нет.