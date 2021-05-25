Участие в мероприятии приняли более 13 тысяч человек.

Участие в мероприятии приняли более 13 тысяч человек.Победителями первого конкурса "Лидеры интернет-коммуникаций", организованного на платформе "Россия – страна возможностей", стали 52 человека. Всего в мероприятии принимали участие 13,5 тысячи человек.По словам первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, из 137 финалистов было выбрано 52."Каждый из участников достоин звания лучшего и каждый стал одним из выдающихся. Из 13 тысяч 137 человек, то есть 1% по всем правилам отбора – лучшие из лучших", — сказал он, обращаясь к участникам на церемонии закрытия 24 мая.Кириенко подчеркнул, что это мероприятие было "первой ласточкой" возможностей для молодых специалистов в рамках платформы "Россия – страна возможностей"."Удивило и порадовало то, что прекрасная половина человечества разгромила мужскую половину. На старте соревнований было почти равное число заявок: 49% девушек и 51% парней. В итоге девушек среди победителей 70%", — подвел итог он.Очный этап конкурса "Лидеры интернет-коммуникаций" проходил в российской столице с 19 по 24 мая. Мероприятие было направлено на поиск и отбор перспективных специалистов разных направлений цифровой сферы для их дальнейшего трудоустройства. Организаторы конкурса – АНО "Диалог" и центры управления регионами при поддержке АНО "Россия – страна возможностей".Все победители будут трудоустроены, а также получат возможность пройти стажировку у ведущих интернет-экспертов страны, наставников конкурса, а также стать участником образовательной программы по развитию управленческих и цифровых компетенций на базе мастерской управления "Сенеж" – первой ступени "Высшей школы интернет-коммуникаций".