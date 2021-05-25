Политолог Александр Гусев рассказал о последствиях инцидента с самолетом для Белоруссии.

Политолог Александр Гусев рассказал о последствиях инцидента с самолетом для Белоруссии.Действия властей республики раскритиковали многие европейские политики. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал случившееся "вопиющим вмешательством" в гражданское авиасообщение в Европе. Глава МИД Британии Доминик Рааб в свою очередь пригрозил президенту Белоруссии Александру Лукашенко "серьезными последствиями".Директор Института стратегического планирования Александр Гусев считает, что страны Европы будут принимать решения о введении санкций под влиянием США. По мнению эксперта, со временем ситуация будет только осложняться, а давление на Минск – усиливаться. "Белоруссия рискует оказаться в изоляции, будет полный железный занавес", – сказал специалист.23 мая стало известно о принудительной посадке в Минске пассажирского самолета, летевшего из Афин в Вильнюс. На борту лайнера находился один из основателей оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. В аэропорту его задержали правоохранители, сейчас молодой человек находится в СИЗО-1 и сотрудничает со следователями.Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская уверена: Александр Лукашенко лично приказал захватить самолет с журналистом. Она : ввести новые санкции, запустить расследование и исключить страну из Международной организации гражданской авиации.