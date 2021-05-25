Политолог Владимир Корнилов заявил, что власти Белоруссии поступили правильно, задержав оппозиционера Романа Протасевича.

Политолог Владимир Корнилов заявил, что власти Белоруссии поступили правильно, задержав оппозиционера Романа Протасевича.23 мая стало известно о том, что самолет компании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о взрывном устройстве. На борту находился один из основателей оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич.Эксперт Корнилов не увидел ничего вопиющего в инциденте с лайнером. Политолог напомнил, что в прошлом году Протасевич и его соратники призывали белорусов к нападению на силовиков. "Помните, инструкции приводили, как делать коктейли Молотова?", – сказал он в эфире канала "Россия 1".По мнению Корнилова, задержанный даст много разоблачающих Запад показаний. Протасевич расскажет, кто финансирует оппозицию, где сидят ее лидеры, кто снабжает их видеоматериалами. Эксперт подчеркнул, что журналист – ценный кадр для властей Белоруссии и потому нужен им здоровым и живым.Накануне в Сети появилось . Роман Протасевич заявил, что находится в СИЗО-1 и сотрудничает со следствием. Журналист опроверг слухи о том, что его госпитализировали. "Проблем с сердцем или другими органами у меня нет", – заверил оппозиционер.Ранее лидер оппозиционного движения Светлана Тихановская осудила президента Белоруссии Александра Лукашенко из-за задержания журналиста. Она считает, что режим Батьки .