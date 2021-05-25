Обозреватель и политолог Петр Кузнецов обратил внимание на реакцию Запада на инцидент с принудительной посадкой пассажирского Boeing в Минске.

Обозреватель и политолог Петр Кузнецов обратил внимание на реакцию Запада на инцидент с принудительной посадкой пассажирского Boeing в Минске.Для того, чтобы дать характеристику произошедшему с пассажирским лайнером авиакомпании Ryanair в воздушном пространстве Белоруссии эксперты используют самый широкий спектр определений. В частности, некоторые уверены, что в данном случае можно говорить о государственном терроризме.А такой подход позволяет говорить о том, что Белоруссия стала считаться угрозой для безопасности европейских стран. По крайней мере именно такое послание заметил в словах европейских политиков политолог Петр Кузнецов. Сопровождение пассажирского лайнера военным самолетом с ракетами "воздух – воздух" он сравнил с неприкрытой угрозой."Вот с этим теперь столкнулась Европа: на их граждан направили оружие", – уверен обозреватель.Петр Кузнецов добавил, что часто европейские политики из прагматичности закрывают глаза на многие преступления, совершаемые в той или иной стране. Однако есть пределы, за которые этот подход не распространяется. Увидеть эти границы можно на примере судьбы лидера Ливии Муаммара Каддафи."Каддафи теракт с самолетом не простили и через несколько десятилетий – ждали только случая", – подчеркнул Петр Кузнецов.Напомним, против Муаммара Каддафи выступала коалиция западных стран. В результате затянувшейся гражданской войны страна была превращена в руины. Сам ливийский лидер был тяжело ранен после ракетного обстрела американской авиации. В таком состоянии его пленили повстанцы, после чего принялись колоть его штыками, сыпать на раны песок и всячески издеваться.В завершение трехчасовых издевательств Каддафи привязали к машине и протащили по улицам Сирта. Только после этого его решили отвезти в больницу. Впрочем, бывший глава Ливии уже не подавал признаков жизни.