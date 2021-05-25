Как заработать на вложениях, имея небольшую сумму денег в 100 тысяч рублей рассказал россиянам управляющий активами БКС Мир инвестиций Андрей Русецкий.
Как заработать на вложениях, имея небольшую сумму денег в 100 тысяч рублей рассказал россиянам управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.
Эксперт уточнил, что, несмотря на кажущуюся
сложность, это сделать совсем не трудно.
"В течение последних лет российский фондовый
рынок переживает настоящее возрождение с точки зрения притока средств розничных
инвесторов, причем начинать можно и с малых сумм", — отметил он.
На вопрос агентства "Прайм" о начинающих
инвесторах он ответил, что только в прошлом году их активы выросли почти на два
миллиона рублей.
"Что касается долгосрочных инвестиций, то самыми
оптимальными вариантами являются акции российских компаний", — пояснил
Русецкий.
Он не советует начинающим вкладываться в облигации,
поскольку считает их консервативным инструментом.
Новичкам с небольшими суммами он советует обратиться в
биржевые и открытые паевые фонды, где человек владеет активами не напрямую, а
через "общий котел".
Русецкий отметил, что при долгосрочных инвестициях
есть смысл вложиться в акции компаний с быстрым ростом и развитием – это, в
основном, компании онлайн и Интернет-торговли.
"Если человек выбрал краткосрочные вложения, то
стоит обратиться в компании, стоимость акций которых растет мини-циклами – то
есть, когда после кризиса начинается резкий всплеск роста", — добавил
Русецкий.
Эксперт советует обратить внимание на сырьевые
компании, поскольку именно они имеют перспективы развития м постоянный рост.