Как заработать на вложениях, имея небольшую сумму денег в 100 тысяч рублей рассказал россиянам управляющий активами БКС Мир инвестиций Андрей Русецкий.

Как заработать на вложениях, имея небольшую сумму денег в 100 тысяч рублей рассказал россиянам управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.Эксперт уточнил, что, несмотря на кажущуюсясложность, это сделать совсем не трудно."В течение последних лет российский фондовыйрынок переживает настоящее возрождение с точки зрения притока средств розничныхинвесторов, причем начинать можно и с малых сумм", — отметил он.На вопрос агентства "Прайм" о начинающихинвесторах он ответил, что только в прошлом году их активы выросли почти на двамиллиона рублей."Что касается долгосрочных инвестиций, то самымиоптимальными вариантами являются акции российских компаний", — пояснилРусецкий.Он не советует начинающим вкладываться в облигации,поскольку считает их консервативным инструментом.Новичкам с небольшими суммами он советует обратиться вбиржевые и открытые паевые фонды, где человек владеет активами не напрямую, ачерез "общий котел".Русецкий отметил, что при долгосрочных инвестицияхесть смысл вложиться в акции компаний с быстрым ростом и развитием – это, восновном, компании онлайн и Интернет-торговли."Если человек выбрал краткосрочные вложения, тостоит обратиться в компании, стоимость акций которых растет мини-циклами – тоесть, когда после кризиса начинается резкий всплеск роста", — добавилРусецкий.Эксперт советует обратить внимание на сырьевыекомпании, поскольку именно они имеют перспективы развития м постоянный рост.