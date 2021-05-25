Как бережливое производство выводит крупные предприятия на новый уровень? Главное действующее лицо на любом заводе - это, бесспорно, простой рабочий Он лучше, чем кто-либо иной, знает, как ..

Как бережливое производство выводит крупные предприятия на новый уровень?Главное действующее лицо на любом заводе - это, бесспорно, простой рабочийОн лучше, чем кто-либо иной, знает, как нужно преобразить трудовое место, чтобы процесс производства стал эффективнее. Нужно лишь дать ему такую возможность. Не зря выдающийся уроженец Суздаля Алексей Капитонович Гастев, признанный во всём мире «поэтом производственных процессов» писал: «Рабочий, который управляет станком, есть директор предприятия». И это отнюдь не только красивые слова. Доказательством тому служит опыт ООО «Экспо Гласс» - одного из ведущих предприятий стекольной промышленности в нашей стране.Бесценный опытСейчас завод располагает в своём арсенале двумя производственными площадками, одна из которых расположена в посёлке Анопино. В 2019 году предприятие стало участником национального проекта «Производительность труда». С деятельной поддержкой экспертов федерального центра компетенций (ФЦК) сотрудники «Экспо Гласс» стали активно внедрять в свою работу принципы бережливого производства. Благодаря этому удалось добиться роста выручки на 10% и сокращения объёмов незавершённого производства в потоке на 26%. В других показателях также наблюдается положительная динамика.- На нашем заводе мы выводим культуру производства на новый уровень, - говорит заместитель директора ООО «Экспо Гласс» по развитию производства Роман Панкратов. - В первую очередь, этого удаётся достичь благодаря внедрению культуры непрерывных улучшений у сотрудников. Только за прошлый год руководству направили около 150 предложений по улучшениям (ППУ). Это положительно влияет на выполнение локальных задач и на производство в целом. Кроме того, увеличивается скорость устранения аварий, улучшаются отношения в коллективе. Рабочие знают, что начальство их слышит, а это очень важно.Личную инициативу стимулируют финансово. За каждое одобренное предложение по улучшению работник предприятия получает премию в размере тысячи рублей. Как показывает статистика, более 90% предложений получают «зелёный свет». ППУ поступают самые разные. Обывателю может показаться, что многие из них касаются сущих мелочей, которые не заслуживают внимания. Однако именно от мелочей зачастую зависит эффективность трудового процесса.Например, в одном из цехов при выполнении важной технической операции рабочие испытывали массу неудобств. Им приходилось закручивать болты с помощью шестигранных ключей.- В какой-то момент ребята сказали - дайте нам шуруповёрт и мы будем делать это в разы быстрее. Мелочь, а мы её не замечали - в суете трудовых будней глаза часто «замылены». Мы буквально на следующей день дали ребятам шуруповёрт, и они стали выполнять конкретную операцию значительно быстрее, а это, в свою очередь, повлияло на процесс производства в целом, - рассказывает Роман Панкратов.Простые правилаКроме того, на заводе великолепно прижилась система организации и оптимизации рабочего места «5С» (совершенствование, стандартизация, сортировка, соблюдение порядка, содержание в чистоте), которую можно смело назвать одним из главных инструментов бережливого производства. Создание трудового места по стандарту «5С» позволяет сформировать благоприятные для продуктивной работы условия. Каждая вещь в цехе находится на своём месте, инструменты максимально доступны - стоит только протянуть руку. Это экономит время и приносит очевидный экономический эффект.- Показателен пример стеллажа для калибров, который мы организовали на своём рабочем месте, - говорит начальник ОТК ООО «Экспо Гласс» Федосеева Татьяна. - Сначала в углу помещения стоял простой шкаф, в котором весьма хаотично были разложены калибры. Нам приходилось его постоянно открывать, долго искать необходимое оборудование для проверки, а это усложняло работу. Сейчас этот процесс стал намного легче и быстрее. На то, чтобы найти нужный нам калибр мы тратим считанные секунды. В новом стеллаже каждая вещь лежит на своём месте, всё аккуратно и систематизировано. Создавался он общими усилиями. Естественно, сначала было сопротивление от некоторых коллег, которые привыкли работать «по старинке». Но со временем все оценили преимущества нового подхода к организации рабочего места. Сейчас мы создаём такой же стеллаж на другом участке. Стекольное производство требует оперативности, а порядок - её главный залог.Сейчас система «5С» работает на заводе, словно швейцарские часы. Сотрудники предприятия добросовестно поддерживают чистоту и порядок. Удивительно, но даже в слесарной мастерской можно обнаружить светлые стены. Представители предприятий, которые только собираются принять участие в нацпроекте «Производительность труда», во время экскурсии по заводу, поначалу не поверили, что оказались в «слесарке», ведь, по их убеждению, стены в ней должны быть чёрными. Однако, как доказывают рабочие «Экспо Гласс», даже слесарная мастерская может быть светлой, если придерживаться системы «5С».Не останавливаются на достигнутомТакже на заводе успешно внедрили инструмент бережливого производства, известный как SMED (быстрая переналадка оборудования).- Этот инструмент позволяет очень быстро перейти с одной продукции на другую, - объясняет Роман Панкратов. - Мы можем оперативно перейти на новый вид ассортимента и дать потребителю в кратчайшие сроки то, что он хочет. Причём качество будет оставаться на самом высоком уровне. Клиенту не нужно стоять в очереди. Кроме того, благодаря этому наши склады наполнены мелкими партиями разноплановой продукции.Выгода для предприятия здесь также очевидна. Не секрет, что цена на продукцию, которую покупают в мелких партиях, всегда чуть завышена, относительно крупных оптовых закупок. Это закон рынка, который нельзя игнорировать. Мелкая партия более востребована и на складе точно не запылится.Фото: / Илья Морозов- Многие из нас, поначалу, сомневались в эффективности программы бережливого производства. Однако довольно быстро она стала приносить свои плоды, эффективность нашей работы стала сильно расти, а предприятие - преображаться. Эта программа не имеет конца. Сейчас и в будущем главное не останавливаться, поддерживать импульс, который нам дали сотрудники ФЦК. Мы должны постоянно развиваться, чтобы не началась стагнация. Разобрались с одним участком - взялись за другой. Это вечный процесс. Стоит решить одну задачу - откроется множество целей более мелких. Это как на любом производстве - начнёшь прибивать гвоздь и сразу заметишь, что ещё 5 гвоздей нужно прибить в других местах, - говорит Роман Панкратов.