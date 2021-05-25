Роскачество и Международная ассамблеея организаций потребительских испытаний (ICRT) телевизоров, который пополнился 21 моделью. Список OLED-телевизор от LG с диагональю 55 дюймов (LG OLED55BXRLB). ..

Роскачество и Международная ассамблеея организаций потребительских испытаний (ICRT) телевизоров, который пополнился 21 моделью.Список OLED-телевизор от LG с диагональю 55 дюймов (LG OLED55BXRLB). Лидирующую позицию модификация заняла благодаря качеству изображения. Экран даёт сбалансированные натуральные цвета с минимумом артефактов: это касается всех форматов изображений и видеосцен, которые оценивались экспертами. Устройство работает на операционной системе webOS Smart TV. Имеет быструю и удобную навигацию.Интересно, что размер диагонали и год выпуска устройства не гарантируют, что изображение будет чётким, контрастным и с хорошей детализацией. В пятёрку лучших из исследованных новинок, попали четыре телевизора LG и одно — от Philips.Телевизор Philips 55OLED805 — хорошая альтернатива моделям от LG. Это 55-дюймовая модельна базе ОС Android TV с поддержкой 4K UHD и Smart TV, но структура меню в нем далека от интуитивно понятной. Экран даёт хороший контраст цветов и высокий уровень детализации, с оговоркой, что в темных сценах возможны потери в детализации. При просмотре видео в Ultra HD эксперты отмечают высокое качество, но возможна и расплывчатость, и потеря контрастности.«Проведенный Роскачеством опрос показал, что мнение пользователей разделилось: 46,9% респондентов использует телевизор для просмотра кино, а 43,2% — для просмотра общественного телевидения. И для обеих групп качество изображения чрезвычайно важно. Наше исследование как раз поможет выбрать модель подходящей диагонали с наилучшим качеством для различных целей», — рассказал директор департамента аналитики Роскачества Станислав Полубинский.ТОП-5 телевизоров*МодельДиагональ (дюймы)Качество изображения (max – 5)Качество звука (max – 5)Итоговый балл (max – 5)LG OLED 55BXRLB554,114,064,08LG OLED 65C1RLA653,984,143,96LG OLED 48C1RLA483,993,773,86LG OLED 55C1RLA553,993,623,82Philips 55OLED805553,823,263,48* По результатам исследования Роскачества, май 2021 (21 модель)Телевизоры с типом матрицы OLED (попали в топ-5) заняли первые места, обогнав при этом LCD-модели (жидкокристаллические) того же LG (65UN74006LA), брендов Sony (KD-65XH9077 и KD-65XH9096) и Samsung (UE50TU7090UXRU). В целом OLED-телевизоры дают более качественное изображение, а это важный критерий, наиболее влияющий на общий балл.Кроме того, OLED телевизоры поддерживают 4К Ultra HD, что на сегодняшний день является оптимальным вариантом для покупки. Как исследование Роскачества, несмотря на меньшее разрешение, телевизоры с 4К превосходят модели 8К в качестве изображения.ТОП-3 телевизоров до 50 000 рублей*МодельДиагональ (дюймы)Качество изображения (max – 5)Качество звука (max – 5)Цена (руб.)*Итоговый балл (max – 5)Samsung UE50TU7090UXRU503,263,8339 9903,47LG 55UN74006LA552,973,3949 9003,33Samsung UE55TU7090UXRU553,173,2544 9902,78* Средние цены интернет-магазинов**По результатам исследования Роскачества, май 2021 (21 модель)Основное отставание от премиум-моделей заключается в более низком качестве изображения. Но при ограниченном бюджете, например, LCD-телевизор от Samsung UE50TU7090UXRU с диагональю 50 дюймов — оптимальный выбор для повседневного использования. Единственное, если вы захотите установить на него новые приложения для SmartTV, то необходимо иметь аккаунт от Samsung.Общий выводОбновление рейтинга телевизоров новыми моделями показывает, что лучшие из них будут поддерживать разрешение 4К, иметь матрицу OLED и диагональ не менее 48 дюймов. Среди устройств, стоимостью до 50 тысяч рублей, также найти можно качественные модели с большой диагональю.Выбор подходящего телевизора лучше начинать, оценив свободное пространство для установки устройства, обратить внимание на разрешение экрана, а также на тип матрицы, качество звука и наличие в телевизоре нужных разъемов.Впервые исследование телевизоров Роскачество представило в ноябре 2020 года. Сегодня рейтинг и является крупнейшей категорией по количеству представленных единиц товара. ТОП-10 практически полностью состоит также из телевизоров LG (одна из моделей — Samsung). Рейтинг продолжит обновляться, пополняясь новыми моделями устройств.