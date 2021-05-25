Руководитель Росреестра Олег Скуфинский и президент Национального объединения застройщиков жилья Леонид Казинец подписали «дорожную карту» по повышению качества предоставления ..

Руководитель Росреестра Олег Скуфинский и президент Национального объединения застройщиков жилья Леонид Казинец подписали «дорожную карту» по повышению качества предоставления государственных услуг.«Совместно с профсообществом мы работаем над улучшением качества и повышением скорости оказания государственных услуг в интересах граждан и бизнеса. Реализация «дорожной карты» позволит перевести взаимодействие Росреестра с застройщиками в электронный вид. Уже к концу текущего года доля заявлений в электронной форме о регистрации договоров участия в долевом строительстве достигнет 50%», – рассказал Олег Скуфинский.Мероприятия «дорожной карты» включают организацию системного взаимодействия по подключению застройщиков к электронным сервисам Росреестра, вопросам методологического и правового характера.Предусматривается регулярное проведение опросов застройщиков (фокус-групповых исследований) для улучшения качества предоставляемых услуг.«Диалог застройщиков с Росреестром крайне важен для развития жилищного строительства и совершенствования взаимодействия при предоставлении государственных услуг. За прошедший год отчетливо виден прорыв в коммуникациях Росреестра с профсообществом. Мероприятия «дорожной карты» позволят сократить сроки регистрационных действий, повысить качество оказания услуг в электронном виде», – отметил президент НОЗА Леонид Казинец.